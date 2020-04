Diogo Jota vence Alexander-Arnold e conquista o título da Premier League virtual

Diogo Jota, do Wolverhampton 07/03/2020 Action Images via Reuters/Craig Brough

(Reuters) - O atacante Diogo Jota, do Wolverhampton, venceu o título da Premier League virtual para o seu clube, neste sábado, após derrotar o lateral Trent Alexander-Arnold, do Liverpool, com um gol de ouro na final, após a partida empatar por 1 x 1 no tempo normal.

Vários jogadores da primeira divisão representaram seus clubes no torneio virtual para gerar fundos para o Serviço Nacional de Saúde (NHS) do Reino Unido durante a pandemia de COVID-19.

Raúl Jiménez marcou o gol da vitória para o Wolverhampton e Jota na partida de FIFA 20, depois de Georginio Wijnaldum ter colocado o Liverpool em vantagem no primeiro tempo, apenas para Adama Traoré empatar o duelo depois do intervalo.

Alexander-Arnold venceu o colega de seleção inglesa e atacante do Manchester City, Raheem Sterling, com um gol de ouro marcado por Roberto Firmino na primeira semifinal, no começo deste sábado, e Jota triunfou contra Dwight McNeil, do Burnley, na segunda semifinal.

A premiação do vencedor será doada para a iniciativa PlayersTogether, criada por jogadores do Campeonato Inglês pra gerar fundos ao NHS.

Na vida real, o Liverpool está no topo da liga, 25 pontos à frente do segundo colocado Manchester City, com o Wolverhampton em sexto lugar antes de o futebol inglês ser suspenso indefinidamente mês passado por causa da pandemia de coronavírus.

Reportagem de Simon Jennings em Bangalore