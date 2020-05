México sufre el día más letal por coronavirus, cifra de decesos sube a más de 2,500

Un trabajador de los servicios de salud se encuentra a la entrada del triage para pacientes con COVID-19 en un hospital de Ciudad de México, mientras la epidemia continúa avanzando en México. 4 de mayo de 2020. REUTERS / Carlos Jasso

CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) - México sufrió el martes su día más mortal por el nuevo coronavirus, con 236 decesos más en las últimas 24 horas para un total de 2,507 víctimas fatales en el país, informaron las autoridades de salud.

En las últimas horas se registraron además 1,120 nuevos casos confirmados de la nueva cepa del virus, elevando la cifra a un total de 26,025 contagiados.

No obstante, estimaciones oficiales indican que el número de casos locales podría ser mucho mayor debido a que gran parte de los infectados probablemente no fueron a consulta, no desarrollaron síntomas o no fueron debidamente diagnosticados.

Hasta ahora, el virus ha contagiado a 3.63 millones de personas y cobrado la vida de 251,587 en todo el mundo, según un conteo de Reuters, y amenaza con desencadenar una profunda recesión global.

Reporte de Noé Torres