Europol incauta reptiles vivos a una red de delincuencia de moda

Spanish Guardia Civil experts measure a turtle as part of a police investigation across 22 countries to rescue thousands of live reptiles, turtles and crocodiles from being made into fashion accessories by an international criminal network, in Seprona, Spain May 24, 2018. Picture taken May 24, 2018. Guardia Civil/Handout via REUTERS