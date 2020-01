Músicos de EEUU animarán festival de Jazz en Cuba pese a sanciones de Trump

LA HABANA, 14 ene (Reuters) - Unas 22 agrupaciones estadounidenses animarán desde el martes la edición 35 del Festival Jazz Plaza en Cuba, incluyendo tres bandas llegadas desde Nueva Orleans, en un desafío a las barreras políticas actuales entre La Habana y Washington.

La administración de Donald Trump ha recrudecido las sanciones a Cuba luego de un acercamiento histórico de su predecesor, Barack Obama, al obstaculizar los envíos de petróleo de su aliado Venezuela y limitar los vuelos comerciales, entre otras medidas, bajo el argumento de que la isla apoya al gobierno de Nicolás Maduro.

Los organizadores del Festival, en el cual estarán presentes alrededor de 80 músicos estadounidenses en La Habana y Santiago de Cuba, al este de la capital, confirmaron la presencia de las bandas The Soul Rebels, Tank and The Bangas y Big Chief Monk Boudreaux. Además, participarán artistas de México, Chile, España, Canadá y Brasil, entre otros.

“Queremos mostrar a la población cubana los diferentes tipos de música de New Orleans y no podemos permitir que Trump (Donald) evite construir este tipo de comunicación con el pueblo cubano”, dijo Marcus Hubbard, trompetista de The Soul Rebels.

Hubbard dijo en conferencia de prensa que “esto demuestra como la cultura se impone y une a nuestros pueblos por encima de cualquier diferencia política”.

Entre los músicos de Estados Unidos que dijeron presente en el Festival están el saxofonista David Liebman, el director ejecutivo de la Fundación Short Trombone, Bill Taylor, el guitarrista Stanley Jordan y la cantante Denise Perrier.

El evento rinde homenaje a los fallecidos músicos cubanos Juan Formell, quien fundó la popular orquesta “Los Van Van” en 1969, y el trompetista Félix Chapotín. Bobby Carcasés, fundador del Festival, y el cantante y compositor Erick Iglesias, conocido como “Cimafunk”, tendrán a su cargo este martes la gala inaugural del certamen que se extenderá hasta el 19 de enero próximo.

