"Roma" e "A Favorita" lideram disputa pelo Oscar com 10 indicações cada

Estatuetas do Oscar 15/02/2008 REUTERS/Lucas Jackson

LOS ANGELES (Reuters) - A produção do Netflix “Roma” e o filme histórico britânico “A Favorita” lideraram as indicações ao Oscar nesta terça-feira, com 10 nomeações cada.

“Roma”, do diretor mexicano Alfonso Cuáron, recebeu indicações ao prêmio de melhor filme estrangeiro e melhor roteiro original.

Eles concorrerão ao principal prêmio de melhor filme contra “Nasce uma Estrela”, “Pantera Negra”, “Green Book: o Guia”, “Infiltrado na Klan”, “Vice” e o musical de rock “Bohemian Rhapsody”.

O Oscar, o mais alto prêmio da indústria cinematográfica, será entregue em Hollywood no dia 24 de fevereiro.

Por Jill Sergeant