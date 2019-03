Kylie Jenner, a bilionária mais jovem de todos os tempos, diz Forbes

LOS ANGELES (Reuters) - Kylie Jenner foi apontada nesta terça-feira como a bilionária mais jovem de todos os tempos pela revista Forbes, graças à empresa de cosméticos que ela fundou três anos atrás.

Jenner, 21, meia-irmã das estrelas de televisão Kim, Khloe e Kourtney Kardashian, entrou na lista anual de bilionários da Forbes, depois de fundar a Kylie Cosmetics online em 2015, com kits de 29 dólares contendo batons e delineador de lábios.

Forbes disse que ela é tanto a bilionária mais jovem do mundo, como também a bilionária “self-made”, ou seja, enriquecendo por méritos próprios, mais jovem da história.

Na lista de bilionários, a Forbes distingue entre aqueles que herdaram boa parte de suas fortunas e aqueles que as construíram sozinhos. Kylie estaria em 2057º lugar sendo “self-made” ou herdeira.

Ano passado, a Kylie Cosmetics faturou estimados 360 milhões de dólares em vendas, de acordo com a Forbes. Jenner, que tem uma filha de um ano, detém 100 por cento da empresa.

Ela também faz dinheiro com patrocínios e aparições na emissora de TV “Keeping Up with the Kardashians” e apareceu em 2057º lugar na lista de 2019 da Forbes.

A Kylie Cosmetics, ano passado, fechou um acordo com a Ulta Beauty Inc para colocar seus produtos em todas as 1.163 lojas dos Estados Unidos.

A pessoa mais rica do mundo continua sendo o chefe da Amazon.com, Jeff Bezos, cuja fortuna cresceu de 112 bilhões, em 2018, para 131 bilhões de dólares, segundo a Forbes.

O co-fundador da Microsoft Corp, Bill Gates, continua em segundo lugar, com fortuna estimada em 96,5 bilhões de dólares, crescendo de 90 bilhões de dólares no ano passado.

O fundador e CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, caiu três lugares para o oitavo lugar, depois de sua fortuna diminuir 8,7 bilhões, para 62,3 bilhões de dólares.

A lista completa pode ser conferida em Forbes.com/billionaires.