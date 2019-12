"Frozen 2" bate recorde no feriado de Ação de Graças nos EUA

LOS ANGELES (Reuters) - “Frozen 2”, da Disney, recheou a bilheteria durante o feriado de Ação de Graças ao gerar 85,2 milhões de dólares ao longo do fim de semana, com um recorde de 123,7 milhões de dólares ao longo dos cinco dias do feriado.

A animação passou a melhor marca anterior do feriado de Ação de Graças, de “Jogos Vorazes: Em Chamas”, em 2013, com seus 109 milhões de dólares entre a quarta-feira e o domingo da semana do feriado.

Como “Frozen 2”, “Jogos Vorazes” estreou uma semana antes de Ações de Graças.

Após dois finais de semana nos cinemas, “Frozen 2” está se aproximando da marca de 300 milhões de dólares na América do Norte, com 287 milhões atualmente.

“Frozen 2” fez 130 milhões de dólares em sua estreia, cimentando mais uma grande bilheteria para as animações da Disney.

Embora “Frozen 2” tenha ficado com uma grande fatia das bilheterias, novos filmes cumpriram bem o papel de concorrência ao filme da Disney e conseguiram sólidas receitas.

Impulsionado por elogios da crítica e adoração do público, “Entre Facas e Segredos”, da Lionsgate, o policial dirigido por Ryan Johnson, estreou além das expectativas, com o segundo lugar na bilheteria doméstica, arrecadando 27 milhões de dólares ao longo do fim de semana e 41,7 milhões entre quarta-feira e domingo.

Antes do fim de semana, projetava-se que o mistério com Daniel Craig, Jamie Lee Curtis e Chris Evans ganharia entre 20 milhões e 25 milhões de dólares em seus cinco primeiros dias. O filme custou 40 milhões de dólares e deve representar uma vitória para o conteúdo original nos cinemas.

Embora este final de semana de Ação de Graças não tenha superado o do ano passado, que arrecadou 315 milhões de dólares, o feriado está ajudando a reforçar o caixa de um mês de novembro frio na bilheteria.

Antes do longo fim de semana, a venda de ingressos geral estava em queda de mais de 7%, segundo o Comscore. Agora, está em queda de 5,6%.

Por Rebecca Rubin