Billie Eilish e Lizzo lideram revelações indicadas ao Grammy

LOS ANGELES (Reuters) - A sensação adolescente Billie Eilish está pronta para coroar o ano em que sua carreira explodiu levando seu primeiro Grammy, neste domingo, em um evento que terá pela primeira vez o show da banda de K-pop BTS e um tributo ao rapper americano falecido Nipsey Hussle.

Billie Eilish, de 18 anos, foi indicada a seis Grammys. Los Angeles, Califórnia, EUA 12/12/2019. REUTERS/Mike Blake/Foto de arquivo

Eilish, que completou 18 anos em dezembro, foi indicada a seis Grammys, competindo com a artista de R&B, Lizzo, e o rapper country Lil Nas X pelos principais prêmios - álbum, disco, música do ano e melhor novo artista.

Os três se apresentarão no palco do Grammy em Los Angeles pela primeira vez, juntando-se a estrelas como Ariana Grande, Jonas Brothers, Camila Cabello, Demi Lovato, Blake Shelton e a banda de rock Aerosmith.

Com cabelo verde, roupas largas, vocais sussurrantes e um estilo musical difícil de ser definido, Eilish abalou o mundo da música em 2019 com seu primeiro álbum “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” e singles de sucesso como “Bad Guy” e “Everything I Wanted”.

Ela também é a artista mais jovem a ser escolhida para escrever e tocar a música tema de um filme do James Bond. A música para “No Time To Die” ainda não foi divulgada.

Eilish “está na rara posição de ser uma daquelas artistas que pode arrebatar todas as quatro (principais) categorias, o que não acontece com muita frequência”, disse Melinda Newman, da Billboard, editora-executiva para a Costa Oeste e Nashville.

“As pessoas realmente gostaram do frescor, da profundidade, da escuridão do trabalho. Não é uma adolescente celebrando amores fúteis… As pessoas também gostam que ela tem imagem e apresentação próprias” acrescentou Newman.

Lizzo, cantora de “Turth Hurts” e ativista da positividade do corpo, também é um sopro de ar fresco, junto com Lil Nas X, cujo álbum “Old Town Road”, indicado a álbum do ano, teve colaboração de Billy Ray Cyrus e passou 17 semanas no topo das paradas americanas.

A música viral, que inspirou vários mashups, terá seu momento no domingo, quando o BTS, o músico eletrônico Duplo e outros artistas se juntarão a Lil Nas X e Cyrus para o que os produtores do evento estão chamando de uma apresentação única. Marcará a primeira apresentação no Grammy da banda sul-coreana.

O cantor de country Shelton e sua noiva Gwen Stefani estrearão seu novo dueto romântico “Nobody But You”, enquanto John Legend, Meek Mill e DJ Khaled farão uma apresentação em homenagem ao rapper Nipsey Hussle, 33 anos, que foi morto a tiros em seu próprio bairro ano passado.

Hussle disputa três prêmios do Grammy neste domingo.

Os vencedores do Grammy são escolhidos por membros da Academia de Gravação que está em meio a uma discussão sobre a saída de sua nova presidente-executiva Deborah Dugan e suas alegações de conflitos de interesse no processo de indicações. A Academia negou as alegações e a disputa não deve afetar o show do Grammy.

Reportagem de Jill Serjeant