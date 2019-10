Una mujer argentina a la que daban por muerta "resucita" dentro del cajón: diario

BUENOS AIRES, 25 oct (Reuters) - Una mujer de 85 años fue dada por muerta en un hospital de la provincia de Buenos Aires pero cuando la estaban preparando para velar, los empleados de la casa fúnebre notaron que respiraba y que su pulso era débil, informó un diario local.

María Muñoz padecía leucemia crónica y estaba internada en un hospital de la localidad de Chacabuco desde el 21 de octubre, dijo al diario La Nación el director médico de la clínica.

“La familia hace tiempo que viene esperando el desenlace. Ayer a la tarde notaron que la mujer dejó de tener movimientos respiratorios y convocaron al médico de guardia, quien le realizó un examen y no detectó actividad cardíaca ni movimientos respiratorios”, dijo el doctor Ignacio Gastaldi al periódico.

Y agregó que una de las explicaciones posibles era que los signos vitales de la mujer hubieran disminuido tanto que se volvieron indetectables.

“A la tarde (del jueves) dijeron que no tenía más signos vitales y la desconectaron (...) Cuando la pusieron en el cajón, los hombres (de la funeraria) que empezaron a prepararla me avisaron que estaba respirando. Lo que más me impactó fue ver a mi mamá en el cajón con los ojos abiertos”, contó Gladys, una de las hijas de Muñoz, a un canal de televisión local.

Al detectar que la mujer respiraba, los empleados de la casa funeraria llamaron a la ambulancia, que la volvió a trasladar al hospital, donde permanece internada en estado delicado de salud.

“Anoche me avisaron que mi mamá había fallecido. Al rato me llaman para avisarme que resucitó en la sala velatoria. Estamos muy mal, muy nerviosos, la verdad es que no sabemos dónde estamos parados. Esto es de no creer”, dijo Carlos, otro hijo de la mujer.

Reporte de Lucila Sigal; Editado por Javier López de Lérida