¿Tiene el corazón roto? Ahogue sus penas de San Valentín en un bar de Hollywood

14 feb (Reuters) - ¿Amargado o desconsolado el día de San Valentín?

Vaya al BreakUp Bar (Bar de Ruptura) de Hollywood, donde se reproducen clásicas películas sobre separaciones amorosas en una enorme pantalla y donde puede dejar sus pensamientos y recuerdos en el Muro de las Relaciones Rotas, mientras ahoga sus penas con tragos como “Ghosted” (Abandonado) o “I Dealt With Your Parents for Years” (Lidié con tus padres por años).

Evan Charest, dueño del BreakUp Bar en California, dijo que quería crear un refugio decorado con rosas negras para los solteros y aquellos con el corazón roto.

“Más o menos es la antítesis de todas las cosas pro-Día de San Valentín”, dijo. “Pensamos que seríamos un lugar para los solteros y, ya sabes, las personas en relaciones que sólo quieren estar más allá de toda la presión y el estrés de la celebración del día de San Valentín”, agregó.

Algunas notas de los enamorados publicadas en el muro decían: “El amor apesta”, “Tu madre está loca” y “¡Se llevó al perro!”.

Ingrid Jackel, una clienta y ejecutiva de cosméticos de Francia, dijo: “Dejé atrás la temporada de San Valentín y, sí, estaba interesada en hacer algo diferente”.

El DJ Woullard, otro cliente, dijo: “Cuando está enamorada (...) la gente hace cosas realmente tontas y la etapa de la Luna de Miel es hilarante desde la perspectiva exterior. Y creo que esto representa todo eso”, agregó.

Reporte de Mark Porter y Austin Hendrix; Editado en español por Lucila Sigal