¿Es posible que algunos vikingos fueran guerreros transgénero?, plantea nuevo libro

FOTO DE ARCHIVO. Un hombre vestido como vikingo posa junto al sitio de excavación del barco Gjellestadskipet, descubierto cerca de Halden. Noruega, 2020. NTB Scanpix/Fredrik Hagen via REUTERS

LONDRES, 17 ago (Fundación Thomson Reuters) - Los vikingos se hicieron famosos por su brutalidad y chovinismo mientras recorrían Europa saqueándola, pero un nuevo libro afirma que algunos de los guerreros nórdicos podrían haber sido en secreto hombres transgénero.

En “The Children of Ash & Elm: A History of the Vikings”, Neil Price, profesor de arqueología e historia antigua en la Universidad de Uppsala de Suecia, reexaminó el caso de una tumba de un guerrero vikingo excavada en 1889.

La tumba del siglo X descubierta en Birka, a menudo catalogada como la primera ciudad de Suecia, contenía un esqueleto enterrado con espadas y lanzas que se presumía era de un vikingo. Pero un análisis de ADN confirmó en 2017 que se trataba de una guerrera.

“En algún punto, realmente no importa si la persona en la tumba de Birka era una guerrera con cuerpo de mujer o no”, escribió Price, parte del equipo de investigación de 2017, en el libro que se publicará a finales de este mes. “Esta persona puede haber sido igualmente transgénero, en nuestros términos, o no binaria, o de género fluido”.

Dominic Janes, profesor de historia moderna en la Universidad de Keele, en el norte de Inglaterra, dijo que había una larga historia de mujeres liderando guerras en Europa a lo largo de los siglos, citando a la reina Isabel I de Inglaterra.

Janes también se refirió a la descripción del compositor alemán del siglo XIX Richard Wagner de las valquirias con aspecto de guerrero, parte de la mitología nórdica, en su ópera de cuatro partes “El ciclo del anillo”.

“Teniendo esto en cuenta, es posible que no genere demasiado asombro que en realidad hubo mujeres guerreras de verdad en el período vikingo”, sostuvo Janes.

La reevaluación de los hallazgos arqueológicos a través de los ojos modernos ha producido cambios de género notables en los últimos años. En septiembre, por ejemplo, científicos italianos revelaron que un famoso par de esqueletos antiguos, conocidos como los “Amantes de Módena” después de ser encontrados en Italia enterrados de la mano, eran en realidad dos hombres.

Reporte de Hugo Greenhalgh. Editado en español por Javier Leira; La Fundación Thomson Reuters es una unidad de Thomson Reuters que cubre temas humanitarios, conflictos, derechos humanos, asuntos de igualdad de género y de cambio climático. Visite http://news.trust.org para acceder a más artículos