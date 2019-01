Em Davos, Bolsonaro diz confiar que seu governo terá respaldo do Congresso

Presidente Jair Bolsonaro durante Fórum Econômico Mundial, em Davos 22/01/2019 REUTERS/Arnd Wiegmann

(Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro disse no Fórum Econômico Mundial, em Davos, nesta terça-feira que confia que terá o respaldo do Congresso para seu governo e que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, é a principal pessoa no governo no combate à corrupção.

Em uma rápida sessão de perguntas e respostas no fórum na cidade suíça, o presidente disse que Moro terá todos os meios para seguir o dinheiro e o crime nesse combate.

Bolsonaro defendeu que o meio ambiente precisa ser casado com o desenvolvimento e ressaltou que o Brasil dá exemplo ao mundo nessa área.

Ele afirmou ainda que não busca fazer só o Brasil grande, mas espera o mesmo para toda a América do Sul, prevendo que a esquerda não prevalecerá na região.

Por Alexandre Caverni, em São Paulo