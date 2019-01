Moscovici de la UE dice que pelota del Brexit está en el tejado británico

El manifestante contrario al Brexit Steve Bray protesta fuera de Downing Street en Londres, Reino Unido. 22 enero 2019. REUTERS/Toby Melville

DAVOS, Suiza (Reuters) - El comisario de Asuntos Europeos de la Unión Europea, Pierre Moscovici, dijo el miércoles que el riesgo de un Brexit sin acuerdo aumentó en las últimas semanas y que depende de Reino Unido decirle al bloque cómo proponen superar el estancamiento.

“Ciertamente, la UE está ahí, esperando y lista, pero primero tenemos que saber con claridad cuáles son las intenciones británicas y necesitamos aclaraciones de Londres”, dijo Moscovici a Reuters con ocasión del Foro Económico Mundial que se celebra en Davos.

“Por supuesto, la puerta siempre está abierta a la discusión, pero no depende de nosotros decirle a la parte inglesa hacia dónde quiere ir. La pelota está claramente en el tejado británico otra vez. No es un problema que pueda ser resuelto por Bruselas. Tal vez más tarde, pero primero tiene que ocuparse Londres”, señaló.

Reino Unido tiene previsto decir adiós a la UE el 29 de marzo, pero aún no hay un acuerdo sobre los términos del divorcio y sus futuras relaciones, ya que el parlamento británico rechazó el pacto sellado por la primera ministra, Theresa May, con Bruselas.

Muchos empresarios británicos y de la UE temen que haya graves problemas si el Brexit se consuma dentro de unas nueve semanas sin un marco consensuado.

“Nadie quiere que no haya acuerdo, eso está claro. Ni el parlamento el gobierno británico ni la UE quieren que no haya acuerdo, así que tenemos que explorar todas las opciones que no impliquen una ausencia de pacto”, dijo Moscovici.

