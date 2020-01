Capitalismo faz "mais mal do que bem", aponta pesquisa global

Logo do Fórum Econômico Mundial em Davos 20/01/2020 REUTERS/Denis Balibouse

LONDRES (Reuters) - A maioria das pessoas em todo o mundo acredita que o capitalismo em sua forma atual está fazendo mais mal do que bem, de acordo com uma pesquisa divulgada antes da reunião desta semana em Davos de líderes políticos e empresariais.

Este ano foi a primeira vez que o “Edelman Trust Barometer”, que há duas décadas pesquisa dezenas de milhares de pessoas em suas instituições centrais, buscou entender como o próprio capitalismo é visto.

Os autores do estudo disseram que pesquisas anteriores mostrando um crescente sentimento de desigualdade os levaram a perguntar se os cidadãos estavam começando a ter dúvidas mais essenciais sobre as democracias capitalistas do Ocidente.

“A resposta é sim”, afirma David Bersoff, pesquisador principal do estudo produzido pela empresa de comunicações norte-americana Edelman.

“As pessoas estão questionando nesse ponto se o que temos hoje, e o mundo em que vivemos hoje, é otimizado para que eles tenham um bom futuro.”

A pesquisa contatou mais de 34.000 pessoas em 28 países, desde democracias liberais ocidentais, como Estados Unidos e França, até aquelas baseadas em um modelo diferente, como China e Rússia, com 56% concordando que “o capitalismo como existe hoje faz mais mal do que bem no mundo”.

A pesquisa foi lançada em 2000 para explorar as teorias do cientista político Francis Fukuyama, que após o colapso do comunismo declarou que a democracia capitalista liberal havia eliminado ideologias rivais e, portanto, representava “o fim da história”.