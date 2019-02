Exreina de belleza denuncia a costarricense Óscar Arias por abuso sexual

San José (Reuters) - Una exreina de belleza de Costa Rica presentó ante la justicia de su país una denuncia penal por abuso sexual contra el expresidente Óscar Arias, en una semana en la que se ventilaron varias acusaciones de conducta sexual indebida contra el ganador del premio Nobel de la Paz.

La mujer, llamada Yazmin Morales, dijo a Reuters que acudió a la Fiscalía Adjunta de Género el jueves luego de que a principios de la semana una activista interpuso una denuncia de violación contra Arias. La acusación incluye una demanda de compensación económica que no fue especificada.

Morales aseguró que llegó a la casa de Arias en San José porque él la contactó mediante redes sociales para conocerla y regalarle un libro, ya que ella lo admiraba mucho.

“Me agarró, me acercó a la fuerza al cuerpo de él, luego, con una de sus manos, me tocó mis senos por encima de la ropa y luego me dio un beso en contra de mi voluntad”, relató Morales a Reuters vía telefónica sobre los hechos que, según su denuncia, ocurrieron en 2015.

“Yo me quité, me quedé congelada, no sabía qué decirle, lo único que se me ocurrió decirle fue: ‘Don Óscar, ya tengo que irme’. Me acerqué a la puerta, se apartó, yo me quedé en shock, no esperaba algo así de una persona tan reconocida y a quien yo admiraba muchísimo”, agregó Morales, exMiss Costa Rica en 1994 y Señora Mundo en 2004.

Dijo que después del encuentro intentó denunciar a Arias, pero dos abogados le dijeron que no era conveniente. “Consulté a unos abogados y me dijeron que no me lo aconsejaban porque nadie me creería”, recordó.

La Fiscalía confirmó que la noche del jueves recibió la denuncia de Morales y que la “acumuló” a la recibida el lunes “por tratarse de una misma persona denunciada y de aparentes delitos de la misma naturaleza”. Una de las abogadas de Arias, Gloria Valladares, dijo que recibió copia del expediente pero que no darán declaraciones por “respeto al proceso”.

En la semana, cinco mujeres elevaron su voz para dar a conocer que habían sufrido de hostigamiento o agresión sexual por parte de Arias desde la década de 1980. El exmandatario es uno de los estadistas más respetados de la región y ganador del Nobel de la Paz en 1987 por su papel en los procesos de paz de los conflictos armados en Centroamérica.

