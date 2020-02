Terapeuta de Hollywood Amie Harwick es hallada muerta: medios

17 feb (Reuters) - La terapeuta familiar y sexual de Hollywood Amie Harwick murió tras caer del balcón de un tercer piso y su exnovio fue arrestado en conexión con su muerte, reportaron medios locales citando a la policía.

Harwick fue hallada inconsciente en el piso a alrededor de la 01:15 de la madrugada del sábado (hora local), después de que los oficiales respondieron al reporte de una “mujer gritando” en un vecindario de Hollywood Hills, dijo el Departamento de Policía de Los Ángeles en un comunicado, reportó el canal de televisión KTLA5.

La compañera de habitación de Harwick se reunió con la policía en la calle y les dijo que estaba siendo atacada. La terapeuta fue trasladada al hospital donde más tarde murió por las heridas, dijo el comunicado.

Los oficiales hallaron evidencia de una pelea y del ingreso forzado a la casa de Harwick, según el reporte.

Su exnovio Gareth Pursehouse, de 41 años, fue arrestado cerca de las 16.30 hora local del sábado en Playa Del Rey bajo sospecha de asesinato, agregó.

Harwick había expresado recientemente temor sobre Pursehouse y presentó una orden de alejamiento en su contra. La orden había expirado y ambos se habían encontrado en las últimas semanas, dijo la policía.

Harwick fue la prometida de la personalidad de la televisión Drew Carey, anfitrión del programa de juegos The Price Is Right. La pareja se separó en 2018.

La Policía de Los Ángeles no respondió inmediatamente a un pedido de comentarios.

Reporte de Andrew Hay in New Mexico; Editado en español por Lucila Sigal