Misión anticorrupción OEA investiga a expresidente hondureño Lobo por presunto lavado dinero

Imagen de archivo del expresidente hondureño Porfirio Lobo durante una conferencia de prensa en su casa luego de que el Consejo Nacional Anticorrupción lo acusó de desvío de fondos durante su gobierno, en Tegucigalpa, Honduras. 4 de febrero, 2019. REUTERS/Jorge Cabrera/Archivo

TEGUCIGALPA, 24 mayo (Reuters) - Una misión anticorrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Honduras reveló el viernes que investiga al expresidente Porfirio Lobo por su presunta participación en lavado de dinero del narcotráfico, en medio de una pesquisa más amplia sobre su gobierno entre 2010 y 2014.

La Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), que opera en el país desde 2016, anunció que está investigando a 12 personas, entre ellos un exministro de Lobo, uno de sus hijos -quien fue condenado a 24 años de cárcel en Estados Unidos- y un excabecilla de un cartel local, que también enfrenta juicio en ese país.

El fiscal brasileño a cargo de la investigación, Luis Guimarães Marrey, dijo que iniciaron el proceso tras declaraciones en 2017 del narcotraficante Devis Leonel Rivera ante una corte estadounidense, en las que aseguró que aportó dinero a la campaña electoral que llevó al poder a Lobo en 2010.

El lavado de dinero se habría llevado a cabo a través de contratos de obras de construcción de empresas creadas por el cartel local del narcotráfico de “Los Cachiros”, con la estatal Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), por unos 2.8 millones de dólares, según la acusación.

Miguel Pastor, quien fue el titular de SOPTRAVI durante el gobierno de Lobo, se entregó a un tribunal anticorrupción en Tegucigalpa el jueves por la noche, al igual que otras dos personas acusadas por la misión de la OEA.

El expresidente Lobo, quien ha negado reiteradas veces tener vínculos con el narcotráfico, no ha sido denunciado formalmente con el resto del grupo, para continuar con el análisis de sus responsabilidades en ese delito, dijo Guimarães en una conferencia de prensa.

En otra conferencia de prensa en Tegucigalpa, Lobo dijo que “nunca he recibido dinero de delincuentes ni he tenido ninguna reunión privada con ellos. Ni he sido ni seré socio ni colaborador con estos delincuentes”.

Un hermano del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien fue diputado por el Partido Nacional en el que también milita Lobo, está siendo juzgado en una corte estadounidense bajo cargos de narcotráfico.

Reporte de Gustavo Palencia, editado por Noé Torres y Tomás Sarmiento