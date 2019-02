"Que sirva de enseñanza", dice presidente de México sobre prisión de "El Chapo"

CIUDAD DE MÉXICO, 13 feb (Reuters) - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el miércoles que espera que la posible cadena perpetua que enfrenta el narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán sirva de lección para quienes trafican drogas.

Tras tres meses de juicio en Estados Unidos, Guzmán fue hallado culpable el martes de 10 cargos, entre ellos, de liderar un imperio global de drogas y enfrenta una posible sentencia de cadena perpetua en un procedimiento programado para el 25 de junio.

“Me gustaría que quienes toman estos caminos recapaciten y piensen de que la libertad es un don muy preciado, que no se debe de afectar a otros, no se le debe de causar daño al prójimo y no hay que causarse daño a uno mismo ni a los familiares”, dijo López Obrador en su habitual rueda de prensa matinal.

“Que sirva de enseñanza, que sea una lección para que se piense que la felicidad verdadera no es el dinero, no es lo material, no es el lujo barato, no es la fama. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia, estar bien con el prójimo”, agregó.

Desde hace más de 12 años México enfrenta una sangrienta guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado que ha dejado decenas de miles de fallecidos y desaparecidos.

López Obrador, conocido por su acrónimo AMLO, ha planteado una nueva estrategia para pacificar el país que incluye amnistía para bajos rangos de bandas criminales, tribunales especiales y la despenalización de algunas drogas como la marihuana.

Por otro lado, AMLO sostuvo que se seguirán los procesos judiciales existentes contra los funcionarios que hayan recibido sobornos del capo y que fueron nombrados durante el juicio. Uno de ellos fue el expresidente Enrique Peña Nieto, quien ha negado las acusaciones.

“De acuerdo a los procesos que puedan existir, el planteamiento nuestro es darle curso, no detener nada, si se presentan denuncias, atenderlas”, dijo AMLO.

Aunque agregó que “se puede castigar errores del pasado, pero lo que tiene más sustento, en cuanto a justicia, es evitar los delitos del futuro. Soy partidario de ver hacia adelante y que empecemos una etapa nueva, sin corrupción, sin impunidad”. (Reporte de Diego Oré. Editado por Miguel Angel Gutiérrez)