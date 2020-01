Se fuga presunto colaborador de hijos de "El Chapo" Guzmán, reclamado por EEUU

FOTO DE ARCHIVO: Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, tras ser capturado por la policía militar mexicana en un complejo residencial cerca del centro de Culiacán, en el estado de Sinaloa. 17 de octubre de 2019. ATENCIÓN EDITORES, ESTA IMAGEN FUE ENTREGADA POR UN TERCERO.

CIUDAD DE MÉXICO, 29 ene (Reuters) - Un presunto operador financiero de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y otros dos delincuentes, sobre los que pesan pedidos de extradición de Estados Unidos, se fugaron el miércoles de un penal de la capital mexicana.

Autoridades penitenciarias, que fueron notificadas de la fuga cerca de las 8.00 hora local (1400 GMT), dijeron que cerca de una decena de trabajadores del penal son investigados por su posible participación pues, para huir, los internos tuvieron que atravesar cinco puertas de seguridad.

“La evasión de un interno de este centro no se puede realizar si no hay colusión de servidores públicos (...) esto no se puede quedar así”, dijo Rosa Rodríguez, secretaria de Gobierno (Interior) capitalina, en conferencia de prensa.

Los fugados fueron identificados como Luis Meza, Víctor Félix Beltrán y Yael Osuna, acusados por delitos contra la salud (narcotráfico) y asociación delictuosa. También fueron señalados como operadores de Cártel de Sinaloa, liderado en su momento por Guzmán, quien hoy purga cadena perpetua en Estados Unidos.

Rodríguez dijo que jueces federales habían sido advertidos de que internos con ese perfil no tenían que estar en un penal de mediana seguridad, como lo es el Reclusorio Sur.

Félix, alias “El Vic” y de 32 años de edad, fue detenido en octubre de 2017 en una lujosa zona de Ciudad de México y, al igual que los otros dos prófugos, era requerido por autoridades de Estados Unidos para su extradición, dijeron autoridades.

Una amplia reforma judicial propuesta por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador busca restringir el uso de los amparos para dilatar las extradiciones, según borradores de la iniciativa vistos por Reuters, algo que ha sido usado por la defensa de varios narcos.

