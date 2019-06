Exdirector Pemex no se presentará ante justicia mexicana por investigación de corrupción

CIUDAD DE MÉXICO, 10 jun (Reuters) - Emilio Lozoya, un exdirector general de la estatal petrolera Pemex, dijo el lunes que no se presentará a declarar ante la justicia mexicana en una investigación que se le sigue por supuesta corrupción ya que, sostuvo, no existen las condiciones ni garantías legales para hacerlo.

La justicia ordenó a fines de mayo el arresto de Lozoya por presuntos actos de corrupción en la compra de una planta de fertilizantes mientras fue el mandamás de Pemex, durante gran parte del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, quien gobernó entre 2012 y 2018.

Sin embargo, la semana pasada, una jueza federal ordenó la suspensión definitiva de la orden de aprehensión contra Lozoya por considerar que uno de los delitos que se le imputan -operaciones con recursos de procedencia ilícita- no amerita prisión.

“No obstante que mi deseo es comparecer para defenderme, ante la defenestración pública de la que he sido objeto, he decidido conjuntamente con mi familia, no presentarme ante el juez federal, por considerar que no existen las condiciones ni garantías legales para hacerlo”, dijo Lozoya en una carta publicada en su cuenta de Twitter.

El exfuncionario dijo que el delito que se le imputa “no es grave ni amerita prisión preventiva” y que en oportunidades previas compareció ante la ley previa citación.

“Ha habido una persecución mediática en mi contra desde 2017, en donde se me ha acusado, se me ha juzgado y se me ha condenado”, agregó Lozoya. “Es claro que si me presento ante el juez (...) van a pretender dictar prisión preventiva justificada”.

Según autoridades, la investigación se centra en transferencias de dinero que la siderúrgica AHMSA realizó a una filial fantasma de la brasileña Odebrecht que, a su vez, hizo llegar los recursos a cuentas de Lozoya y sus familiares, a través de varias transacciones, incluidas operaciones inmobiliarias. (Reporte de Diego Oré; Reporte adicional de Daina Beth Solomon)