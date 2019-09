Maradona dice estar con dolor "en el alma" tras debut como DT de Gimnasia

Superliga argentina: Diego Maradona, en su debut como director técnico de Gimnasia y Esgrima, gestualiza tras una jugada en el partido contra Racing Club en el estadio Juan Carmelo Zedillo en La Plata, Argentina. 15 sep, 2019. REUTERS/Agustin Marcarian

BUENOS AIRES, 15 sep (Reuters) - Diego Maradona dijo el domingo que la derrota 2-1 en su debut como entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata le provocó dolor en “el alma”, debido a la forma en la cual su equipo no pudo alcanzar el merecido empate ante el vigente campeón Racing Club.

La presencia de Maradona, que una semana atrás fue presentado en el estadio frente a una multitud, generó un impulso que mejoró al equipo con respecto a encuentros anteriores, aunque no alcanzó para superar al campeón del fútbol argentino.

Los goles de Racing los convirtieron Diego González y Matías Zaracho, mientras que el tanto de Gimnasia lo anotó Matías García, quien en el último minuto desperdició una clara ocasión para igualar el marcador.

“Me quedó la amargura de no poder haber empatado al final”, dijo el técnico de 58 años en una conferencia de prensa.

“No terminamos de gritar el gol del empate que ya estábamos perdiendo 2-1. No me duele la cabeza, me duele al alma, porque no creo que el campeón haya sido más que nosotros”, añadió el exfutbolista, que fue el centro de atención en el juego disputado en la ciudad de La Plata.

Maradona, quien vivió el encuentro con intensidad y cuestionó el arbitraje, no consideró que la derrota haya sido un “paso atrás” y dijo que seguirá trabajando duro para sacar a Gimnasia del último puesto de la tabla de posiciones, tras cinco derrotas y un empate en seis fechas.

“Sabíamos que iba a ser un partido duro por lo que significa Diego y el entusiasmo que genera. No pasa inadvertido tenerlo a él al otro lado de la línea”, señaló el experimentado Gabriel Pillud, uno de los jugadores de Racing que tras el encuentro pidió a Maradona una foto con él.

