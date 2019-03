La renovación del seleccionado argentino fue muy brusca, dice Messi

Foto de archivo: Lionel Messi durante amistoso internacional entre Argentina y Venezuela. Madrid, 22 mar, 2019. REUTERS/Juan Medina

BUENOS AIRES (Reuters) - La renovación de futbolistas que llevó a cabo el seleccionado argentino luego del Mundial de Rusia fue muy brusca, dijo el viernes el delantero del Barcelona, Lionel Messi.

“Creo que el cambio de generación fue muy brusco. Había que hacerlo más despacio”, señaló Messi, quien en la reciente fecha FIFA integró el seleccionado argentino por primera vez desde la Copa del Mundo disputada a mediados del año pasado.

“Hay que darle tiempo y confianza a los chicos. Fue muy grande el cambio. Venimos de una generación que consiguió cosas importantes”, añadió Messi en una entrevista con una radio argentina.

En el renovado equipo nacional no están Javier Mascherano, Lucas Biglia y Gonzalo Higuaín, quienes anunciaron el retiro del seleccionado, y tampoco Sergio Agüero, a pesar de su buen desempeño en el Manchester City.

Messi, que fue confirmado por el DT Lionel Scaloni para la próxima Copa América de Brasil, dijo que su familia y sus amigos le aconsejaban no volver a jugar en el seleccionado debido a las críticas de la prensa argentina.

“A mí no me obliga nadie (a jugar). Elijo yo estar en la Selección. Me tira seguir volviendo, quiero ganar algo, estuve muy cerquita y lo voy a seguir intentando”, señaló el delantero.

Reporte de Ramiro Scandolo, editado por Eliana Raszewski