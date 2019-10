Dos años después, Hollywood reflexiona sobre los cambios que inspiró el movimiento #MeToo

LOS ANGELES, 2 oct (Reuters) - Esta semana se cumplen dos años desde que The New York Times y The New Yorker publicaron relatos de varias mujeres acusando al productor de cine Harvey Weinstein de acoso sexual, denuncias que detonaron el movimiento #MeToo y llamados a empoderar a las mujeres que trabajan detrás y delante de las cámaras.

Imagen de archivo de personas asistiendo a una protesta como parte del movimiento #MeToo en el Día Internacional de la Mujer en Seúl. 8 de marzo de 2018. REUTERS/Kim Hong-Ji

Weinstein, que rechaza las acusasaciones, será sometido a juicio en Estados Unidos en enero por cargos de violación y abuso contra dos mujeres.

Reuters pidió comentarios de actores, directores y productores sobre cuánto ha cambiado Hollywood desde octubre de 2017. A continuación, algunas de sus respuestas, editadas por su extensión.

JULIA LOUIS-DREYFUS

“Creo que los hombres quizás estan comenzando a comportarse un poco mejor. Repito, quizás. No digo que hayan cambiado definitivamente, pero hay una nueva forma de comunicarse, o una nueva conciencia, un cambio de mentalidad. Está en proceso. Este trabajo no está terminado. Nunca lo estará, pero creo que hay una forma de comunicación que ha mejorado, por suerte”.

PATRICIA ARQUETTE

“Mi hermana fue una de las primeras personas en presentar denuncias y creo que eso tuvo un efecto dominó en todo el mundo, más allá de Hollywood. Afortunadamente, hay más representación de mujeres y mujeres de color en la televisión de lo que había antes, pero aún no existe equidad del todo (...) Muchas activistas y personas comunes han estado tratando de hacer este trabajo durante mucho, mucho tiempo, y cuanto más conversamos sobre esto, cuanto más pedimos hablarlo, es mejor. Tienes películas como ‘Wonder Woman’ y ‘Black Panther’ que baten récords de taquilla y luego, de repente, el mundo dice: ‘claro, podían tener éxito’. La industria a veces es la última en enterarse”.

BRAD PITT

“Parece que vamos como en un péndulo. Oscilamos demasiado en un sentido, luego encontramos ese punto más o menos correcto, y más tarde retrocedemos demasiado y seguimos en este movimiento. Pero lo que está sucediendo, lo que es positivo, es que estamos recalibrando nuestras relaciones, comportamientos y lugares de trabajo. Hace mucho tiempo que era necesario”.

MICHELLE WILLIAMS

“He visto muchos cambios dentro de la industria, pero no solo dentro de esta industria (...) Lo veo en la escuela de mi hija. Lo veo en los lugares de trabajo de mis amigos. Realmente lo veo en todas partes y hacen que me sienta esperanzada en que el mundo en el que crecen estas niñas sea diferente al lugar en que tú y yo crecimos”.

ANGELINA JOLIE

“Creo que tenemos mucho camino por recorrer. Creo que incluso en Hollywood debería haber habido una investigación independiente (...) Hay mucho enfoque en lo que dicen que queremos las mujeres y yo diría que no se trata de lo que queremos. Se trata de que quisiéramos que no nos hicieran. No nos impidan tener una educación, no nos perjudiquen por una guerra ni nos violenten en nuestros propios hogares, no nos opriman ni intenten controlarnos, no limiten nuestras posibilidades como seres humanos. Simplemente, déjennos ser”.

ELISABETH MOSS

“En mi experiencia (en la película ‘The Kitchen’), tuvimos a (la directora) Andrea (Berloff), a tres protagonistas femeninas, y también tuvimos a la primera directora de fotografía, y ahora es casi una de estas situaciones que son casi naturales porque estas mujeres son las mejores en lo que hacen, y es por eso que estaban allí y no porque son mujeres (...) Se está normalizando, y creo que esa es la mejor parte”.

NICOLE KIDMAN

“Charlize (Theron), Margot (Robbie) y yo acabamos de filmar una película, ‘Bombshell’, que trata de estimular un cambio en términos de acoso sexual ... Esperamos que hablar constantemente de esto movilice la industria para las generaciones futuras”.

MICHELLE PFEIFFER

“Creo que ha habido un cambio sísmico en la conciencia en solo un año. Creo que hay un largo camino por recorrer, pero ya ha sucedido algo. Todas las conversaciones que he tenido con mujeres simplemente no las teníamos antes”.

MELISSA MCCARTHY

“Creo que estamos al comienzo de un movimiento y que tenemos que seguir presionando. Puedes ganar una primera batalla, pero tienes que esperar hasta que se produzcan cambios, así que aún no estamos allí. Lo estaremos (...) Soy una persona con esperanza. Tengo dos hijas, tengo que serlo. Lucharé. Lucharé hasta que no pueda luchar más”.

Reportes de Rollo Ross, Alicia Powell, Sarah Mills, Jane Ross y Lisa Richwine. Editado en español por Marion Giraldo