Modelo convertida en activista Waris Dirie dice el mundo ignora la mutilación genital femenina

La activista somalí de derechos humanos y top model Waris Dirie encabeza una conferencia de prensa para anunciar el musical "Desert Flower" en St. Gallen, Suiza, el 7 de marzo de 2019. REUTERS/Arnd Wiegmann

ST. GALLEN, Suiza (Reuters) - La mutilación genital femenina (MGF) sigue ocurriendo porque el mundo hace la vista gorda a un delito contra las niñas, dijo el jueves a Reuters Waris Dirie, una nómada somalí convertida en súpermodelo.

Dirie ha utilizado su fama como modelo del calendario de Pirelli y como “chica Bond” junto a Timothy Dalton en “The Living Daylights” para hacer campaña contra la circuncisión femenina.

“Es el trabajo más duro que he hecho en mi vida. Pero debo hacerlo porque no hay nadie más que tenga ese compromiso, y llevaré esto hasta el final”, dijo en una entrevista.

Dirie fue sometida a una MGF cuando tenía 5 años; su hermana se desangró hasta morir durante el procedimiento. A los 13 años, la modelo huyó mediante un matrimonio arreglado y finalmente llegó a Londres.

Su autobiografía “Desert Flower” se convirtió en una película y ahora es un musical de Gil Mehmert y Uwe Fahrenkrog-Petersen, que se estrenará en la ciudad suiza de St. Gallen en febrero de 2020.

Dirie dijo que fue impactante y sorprendente ver su historia de vida llevada al escenario, pero que aún así el mensaje todavía no ha llegado. “Al mundo no le interesa, no le importa una mierda”, declaró.

La Organización Mundial de la Salud dice que actualmente más de 200 millones de mujeres vivas han sobrevivido a una MGF, principalmente en 30 países en África, Oriente Medio y Asia.

La MGF, que ocasiona un dolor severo en niñas pequeñas y provoca problemas de salud a largo plazo si sobreviven, es reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos, que constituye una discriminación extrema contra las mujeres.

Antes del Día Internacional de la Mujer que se celebra el viernes, la Fundación Desert Flower de Dirie se asoció con la marca de lencería Coco de Mer para hacer un corto dirigido por el fotógrafo británico Rankin que genere conciencia sobre la MGF.

Escrito por Tom Miles; Editado en español por Lucila Sigal