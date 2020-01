Dólar dispara mais de 1% ante real após ataque dos EUA matar oficial iraniano

20/03/2019 REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar abriu em alta de mais de 1% contra o real nesta sexta-feira, indo acima de 4,06 reais, acompanhando a força da moeda norte-americana no exterior após um ataque dos Estados Unidos matar um alto oficial iraniano e agravar as tensões geopolíticas no Oriente Médio.

Às 9:08, o dólar avançava 0,93%, a 4,0632 reais na venda.

No exterior, o clima era de ampla aversão ao risco, com o dólar ganhando em relação à maior parte das divisas arriscadas. O índice que mede a moeda dos EUA contra seis outras ganhava 0,24%.

Na sessão anterior, a moeda norte-americana fechou em alta de 0,32% contra o real, a 4,0258 reais na venda.

Neste pregão, o dólar futuro de maior liquidez operava em alta de 0,88%, a 4,066 reais.

Por Luana Maria Benedito; Edição de Camila Moreira