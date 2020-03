Dólar cai mais de 1% contra real em dia de alívio global e após ação do BC com Tesouro

10/09/2015 REUTERS/Ricardo Moraes

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar cedia mais de 1% contra o real logo após a abertura desta terça-feira, dia de recuperação no sentimento global em meio à recuperação dos preços do petróleo e à sinalização de estímulos de autoridades para combater o impacto econômico do coronavírus.

No Brasil, chamava a atenção dos investidores a ação do Banco Central e do Tesouro Nacional para aliviar a pressão sobre o real.

Às 9:07, o dólar recuava 1,41%, a 4,6591 reais na venda, enquanto o principal contrato de dólar futuro operava em queda de 1,35%, a 4,6695 reais.

O Tesouro Nacional informou na segunda-feira o cancelamento do leilão primário de títulos prefixados (LTN e NTN-F) previsto para quinta, “em virtude das condições mais restritivas do mercado financeiro”, enquanto o Banco Central voltou a comunicar leilão para esta terça-feira de até 2 bilhões de dólares em moeda à vista.

Na segunda-feira, o BC colocou 3,465 bilhões de dólares nessa modalidade, num dia em que a divisa norte-americana fechou com alta de 1,97%, a 4,7256 reais na venda, e tocou recorde histórico de 4,7950 na máxima intradia.