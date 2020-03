Dólar ronda estabilidade ante real com BC e cautela global no radar

14/10/2015 REUTERS/Guadalupe Pardo

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar iniciou a semana rondando a estabilidade contra o real após sinalização de cautela na ata da reunião de política monetária do Copom, em mais um dia de estresse generalizado nos mercados globais devido à disseminação da pandemia de coronavírus.

No entanto, as perdas do real eram limitadas por medidas econômicas adotadas pelo Banco Central e pela sinalização de que as autoridades brasileiras não estão considerando mais cortes na taxa básica de juros no momento, após redução da Selic à minima histórica de 3,75% na semana passada.

Às 9:16, o dólar recuava 0,01%, a 5,0267 reais na venda.

No final da semana passada, a moeda norte-americana à vista fechou a 5,0274 reais na venda, queda de 1,50%, mas ainda sim registrou maior alta semanal desde agosto de 2018.