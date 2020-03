Dólar amplia ganhos contra real em meio a pessimismo global e conflitos políticos domésticos

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar registrava alta acentuada contra a moeda brasileira nesta sexta-feira, voltando a superar 5,11 reais em meio ao pessimismo internacional sobre os impactos econômicos do coronavírus e a ruídos políticos domésticos envolvendo o governo federal.

Às 10:49, o dólar avançava 2,28%, a 5,1097 reais na venda, enquanto o contrato mais líquido de dólar futuro operava em alta de 1,61%, a 5,03 reais. Na máxima do dia, o dólar spot chegou a tocar 5,113 reais.

O clima nos mercados era, mais uma vez, de aversão a risco, com os investidores receosos diante da rápida disseminação do Covid-19, que está obrigando países do mundo todo a interromper suas atividades em tentativa de frear o contágio.

Apesar de uma onda de estímulo global por parte de governos e bancos centrais, incluindo a votação de um pacote econômico no valor de 2 trilhões de dólares nos Estados Unidos, ativos arriscados, como peso mexicano, rand sul-africano, lira turca e dólar australiano, voltavam a perder contra o dólar. Numa cesta de 33 divisas, o real tinha o quarto pior desempenho contra a moeda norte-americana.

Segundo nota da Correparti Corretora, o movimento desta sexta-feira se dá “à medida que os investidores digerem as iniciativas dos países no intuito de conter os abalos econômicos do Covid-19”.

Além disso, disse que “internamente, em meio aos esforços por parte do governo de antecipar os efeitos futuros da pandemia, existe grande turbulência política contra o Executivo, em especial contra o chefe do Executivo”.

Nos últimos dias, o presidente Jair Bolsonaro foi duramente criticado por pronunciamento em rede nacional que fez na noite de terça-feira, no qual minimizou o coronavírus e defendeu a reabertura do comércio e de escolas, além da limitação do isolamento a idosos e pessoas portadoras de doenças.

O posicionamento do presidente entra em conflito com medidas adotadas por Estados e municípios de todo o país, que estão defendendo interrupção das atividades para evitar uma disseminação descontrolada da doença.

Governadores dos 26 Estados e do Distrito Federal enviaram na quinta-feira uma carta a Bolsonaro, na qual pedem que o governo federal disponibilize recursos às Unidades da Federação para o combate ao coronavírus.

Na noite de quarta-feira, o presidente afirmou no Twitter que não está tratando a pandemia de coronavírus com descaso.

Na última sessão, o dólar spot fechou em queda de 0,75%, a 4,9957 reais na venda, menor cotação para um encerramento desde 13 de março.

