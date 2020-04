Dólar abre em baixa após tocar máxima recorde e com exterior esperançoso

26/03/2015 REUTERS/Gary Cameron

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar começou a semana em queda contra o real, dando pausa em seu rali após fechar a última sessão em nova máxima recorde, em meio a clima esperançoso nos mercados internacionais após queda no número de mortes por coronavírus na Europa.

No Brasil, a Câmara dos Deputados aprovou a chamada PEC do “orçamento de guerra”, que separa do orçamento principal os gastos com o enfrentamento da crise do coronavírus.

Às 9:10, o dólar recuava 0,72%, a 5,2880 reais na venda, enquanto o principal contrato de dólar futuro caía 1,32%, a 5,2885 reais.

O dólar interbancário fechou a sexta-feira em alta de 1,14%, a 5,3261 reais na venda, nova máxima histórica para um encerramento.

Nesta segunda-feira, o Banco Central fará leilão de até 10 mil contratos de swap cambial reverso com vencimento em outubro de 2020 e janeiro de 2021.