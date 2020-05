Dólar tem queda ante real acompanhando apetite por risco no exterior

14/11/2014 REUTERS/Gary Cameron

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar abriu em queda em relação ao real nesta segunda-feira, acompanhando o cenário mais otimista no exterior em meio a reaberturas de grandes economias, mas as incertezas políticas domésticas permanecem no radar dos agentes do mercado.

Às 9:08, o dólar recuava 1,00%, a 5,7810 reais na venda. Na B3, o dólar futuro operava em queda de 1,06%, a 5,799 reais.

O dólar negociado no mercado interbancário fechou o último pregão, na sexta-feira, em alta de 0,33%, a 5,8392 reais na venda.

Nesta segunda-feira, o Banco Central realizará leilão de swap tradicional de até 12 mil contratos com vencimento em setembro de 2020 e fevereiro de 2021, para rolagem de contratos já existentes.