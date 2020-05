Dólar abandona queda e tem firme alta após dados do PIB e à espera de Trump

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar reverteu a queda de mais cedo e passou a mostrar firme alta ante o real nesta sexta-feira, com o mercado dando sequência a uma correção depois de a moeda perder mais de 8% em seis pregões, enquanto operadores avaliavam perspectivas sombrias para a economia doméstica em dia de expectativa sobre as relações EUA-China.

REUTERS/Marcos Brindicci

Dados da economia brasileira vieram em linha com o esperado, mas ainda assim endossaram preocupações sobre o desempenho à frente da economia, num contexto de agravamento da pandemia no país e de constantes embates do lado político que acabam abalando a confiança dos investidores.

Dos números desta sexta-feira, o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro contraiu 1,5% no primeiro trimestre deste ano sobre os três meses anteriores, maior queda nessa base de comparação em cerca de cinco anos. E a dívida bruta saltou a 79,7% do PIB em abril, um recorde.

Às 10:51, o dólar avançava 0,64%, a 5,4206 reais na venda. A cotação oscilou entre queda de 0,89% (a 5,3379 reais) e alta de 0,98% (para 5,4390 reais). A volatilidade em dia de definição da Ptax de fim de mês também influenciava os negócios.

Na B3, o dólar futuro de maior liquidez subia 0,24%, a 5,4305 reais, após cair a 5,3420 reais na mínima da sessão.

Na véspera, o dólar fechou em alta de quase 2%, a mais forte em três semanas.

“O real foi a moeda de pior desempenho no universo emergente, provavelmente pressionada pela preocupação mais ampla dos investidores sobre a capacidade da moeda de dar sequência ao recente desempenho superior em meio à deterioração da história local”, disseram estrategistas do Morgan Stanley.

O colapso na economia esperado para este ano tem mantido expectativas de que o Banco Central volte a cortar juros, e na véspera o presidente da instituição, Roberto Campos Neto, destacou que a ferramenta de política monetária não está esgotada.

Juros mais baixos reduzem o retorno dos investimentos brasileiros, o que desestimula entradas de capital considerando que outros países emergentes têm taxas de juros mais elevadas que o Brasil.

Campos Neto também disse que o BC seguirá com a mesma política de atuação no câmbio que vinha adotando até então, esfriando expectativas de intervenções mais agressivas no mercado.

O foco nesta sessão se volta agora para a reação do presidente norte-americano, Donald Trump, à pressão chinesa para impor lei de segurança nacional em Hong Kong. Trump fará coletiva de imprensa a esse respeito nesta sexta, e os índices de ações em Wall Street abriram em baixa em meio aos temores de um acirramento nas tensões entre as duas maiores economias do mundo.