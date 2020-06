Dólar cai 3,7% e toca R$5,01 com demanda por risco

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar operava em queda acentuada contra o real nesta quarta-feira, estendendo as perdas expressivas da véspera e chegando a tocar a faixa de 5,01 reais, diante do otimismo em relação a uma recuperação econômica global, com os investidores deixando de buscar proteção na moeda norte-americana.

Às 12:39, o dólar à vista recuava 3,26%, a 5,0405 reais na venda. Na mínima do dia, a moeda desceu a 5,0170 reais, queda de 3,71%.

A moeda norte-americana dava sequência ao movimento da última sessão, quando o dólar spot despencou 3,23%, a 5,2104 reais na venda, maior desvalorização percentual diária desde junho de 2018.

Segundo Flávio Serrano, economista-chefe do banco Haintong, as oscilações desta quarta-feira refletem o “movimento de redução da aversão a risco no mundo e no Brasil. Nos últimos dias os dados econômicos têm sido positivos, com sinais de retomada das atividades no exterior”.

Há um sentimento de que o pior da crise possa ter passado, com tendência de melhoras na economia global daqui para frente, completou Serrano.

Dados econômicos da China desta quarta-feira mostraram uma recuperação no setor de serviços em maio, enquanto números da zona do euro indicaram que o pior da crise na União Europeia ficou para trás, o que fortalecia as apostas numa retomada econômica nas principais potências mundiais.

Além disso, nos Estados Unidos, o setor privado fechou bem menos vagas de trabalho do que o esperado em maio, com os empregadores demitindo outros 2,76 milhões de trabalhadores, contra expectativa de 9 milhões de perdas de emprego.

O pregão era de dólar fraco no exterior, e peso mexicano e rand sul-africano, dois pares mais próximos do real, operavam em alta contra a moeda norte-americana.

Apesar da queda expressiva do dólar —que já perdeu muito terreno desde que ficou a poucos centavos de superar 6 reais no mês passado—, analistas não descartam a possibilidade de volatilidade daqui para frente diante das tensões políticas locais, entre o Executivo e o Judiciário, e nos EUA, em meio a protestos contra o racismo e a violência policial.

O dólar ainda acumula alta nominal de cerca de 25% contra o real no ano de 2020, impulsionado por um cenário de juros baixos e incertezas políticas e econômicas. Há algumas semanas, nesse contexto, a expectativa de boa parte dos mercados era de que a divisa iria superar os 6 reais.

Agora, entre os analistas, uma recuperação definitiva do real é incerta. Para Flávio Serrano, a divisa está voltando ao patamar em que deveria estar, mas citou a imprevisibilidade dos mercados, destacando riscos negativos como a possibilidade de uma segunda onda de contaminações por Covid-19.