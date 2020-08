Dólar recua ante real após salto da véspera; mercados aguardam Powell

10/09/2015 REUTERS/Ricardo Moraes

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar começou esta quinta-feira em queda contra o real, devolvendo parte do ganho acentuado registrado na véspera em meio a temores fiscais domésticos, enquanto os investidores globais trabalhavam em modo de espera antes do discurso do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, na reunião anual de Jackson Hole.

Às 9:07, o dólar recuava 0,44%, a 5,5878 reais na venda, enquanto o contrato mais líquido de dólar futuro pedia 0,47%, a 5,586 reais.

No último pregão, o dólar spot teve ganho de 1,54%, a 5,6124 reais na venda.

O Banco Central fará nesta quinta-feira leilão de swap tradicional para rolagem de até 12 mil contratos com vencimento em março e julho de 2021.