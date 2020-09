Dólar recua contra real acompanhando exterior em dia de PIB doméstico

14/11/2014 REUTERS/Gary Cameron

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar era negociado em queda contra o real logo após a abertura dos negócios nesta terça-feira, em mais um dia de fraqueza da moeda norte-americana no exterior, enquanto investidores locais digeriam dados sobre o PIB brasileiro do segundo trimestre, ainda de olho na saúde fiscal do país.

Às 9:15, o dólar recuava 0,91%, a 5,4308 reais na venda, enquanto o dólar futuro negociado na B3 tinha baixa de 1,02%, a 5,4420 reais.

Na véspera, o dólar spot teve salto de 1,20%, a 5,4807 reais.

O Banco Central fará neste pregão leilão de swap tradicional para rolagem de até 12 mil contratos com vencimento em março e julho de 2021.