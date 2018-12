Dólar sobe a R$3,90 com exterior e tem sétima semana seguida de valorização

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar terminou a sexta-feira em alta e na casa de 3,90 reais, em sintonia com a maior aversão ao risco no exterior após dados fracos sobre as principais economias reacenderem as preocupações com a desaceleração global.

Pessoas são refletidas em casa de câmbio no Rio de Janeiro, Brasil 08/06/2018 REUTERS/Ricardo Moraes

O dólar avançou 0,63 por cento, a 3,9046 reais na venda, acumulando, na semana, alta de 0,37 por cento.

Foi a sétima semana seguida de valorização, período em que ficou 6,84 por cento mais caro, sob pressão da saída de recursos e do cenário externo.

Na mínima, foi a 3,8882 reais e, na máxima, foi a 3,9228 reais. O dólar futuro tinha elevação de 0,20 por cento.

“A desaceleração chinesa e europeia... reflete os prejuízos causados pela prolongada indefinição comercial entre Estados Unidos e China”, disse o operador da Advanced Corretora Alessandro Faganello.

As vendas no varejo da China cresceram em novembro no ritmo mais fraco desde 2003 e a produção industrial aumentou à taxa mais fraca em quase três anos uma vez que a economia perdeu ainda mais força, aumentando a pressão sobre Pequim para acabar com a disputa comercial com os Estados Unidos.

Na Europa, as empresas se expandiram ao ritmo mais lento em mais de quatro anos em dezembro, segundo o índice de Gerentes de compras (PMI). A informação se somou às previsões menores para o crescimento econômico e inflação feitas na véspera pelo Banco Central Europeu (BCE) para a zona do euro.

Os investidores ignoraram os fortes dados das vendas no varejo dos EUA e o anúncio de Pequim de que suspenderiam as tarifas adicionais sobre veículos e autopeças fabricados nos Estados Unidos por três meses, a partir de 1º de janeiro.

O euro caiu ante o dólar. A moeda norte-americana, por sua vez, subiu ante a cesta de moedas e ante divisas de países emergentes, como a lira turca.

O dólar também avançava ante o rublo, depois que o banco central do país subiu a taxa básica de juros, contrariando as expectativas majoritárias de manutenção.

Os investidores também seguiram acompanhando as negociações sobre o Brexit, no Reino Unido, e também para um acordo entre União Europeia e Itália sobre o Orçamento do país para 2019.

A Comissão Europeia havia rejeitado a proposta anterior de Orçamento, que estabelecia meta de déficit em 2,4 por cento do Produto Interno Bruto anual da Itália, mas após semanas de ataques recíprocos o primeiro-ministro Giuseppe Conte anunciou que está reduzindo a meta para 2,04 por cento.

Já sobre o Reino Unido, a tentativa da primeira-ministra Theresa May de obter garantias da UE para seu acordo do Brexit foi considerada por adversários como um fracasso humilhante que não serviu em nada para romper o impasse parlamentar sobre a separação britânica do bloco.

O BC vendeu nesta sessão 13,83 mil contratos de swap cambial tradicional, equivalente à venda futura de dólares. Desta forma, rolou 6,915 bilhões de dólares do total de 10,373 bilhões de dólares que vence em janeiro.

Se mantiver essa oferta diária e vendê-la até o final da semana que vem, terá feito a rolagem integral.