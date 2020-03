Apesar de BC, dólar engata 12ª alta e fecha em novo recorde de R$4,651 por exterior e coronavírus

Mulher passa em frente a casa de câmbio em São Paulo 05/03/2020 REUTERS/Rahel Patrasso

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar voltou a bater recorde histórico nesta quinta-feira, chegando a se aproximar de 4,67 reais no pico do dia, com a moeda brasileira golpeada junto com outros ativos de risco em todo o mundo por persistentes temores relacionados ao coronavírus.

A valorização se manteve a despeito de o Banco Central ter vendido 3 bilhões de dólares em contratos de swap cambial tradicional apenas nesta sessão.

O dólar à vista fechou em alta de 1,54%, a 4,651 reais na venda, nova máxima histórica nominal para um encerramento.

A alta é a 12ª consecutiva. Apenas em março a moeda salta 3,79% e dispara 15,90% no acumulado de 2020.

Na B3, o dólar futuro de maior liquidez subia 1,38%, a 4,6555 reais.

Por José de Castro