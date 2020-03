Dólar fecha acima de R$5,10 e engata 6ª semana de ganhos

REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar fechou em alta de mais de 2% ante o real nesta sexta-feira, chegando a se aproximar de 5,13 reais na máxima, num pregão de fortalecimento da divisa frente a rivais emergentes diante de renovados temores sobre o coronavírus.

O dólar subia 0,9% e 2,3% ante algumas das principais divisas emergentes nesta sessão, mas caía frente a vários pares de mercados desenvolvidos. Para alguns analistas, essa divergência aponta um cenário em que os emergentes vão sentir mais os efeitos da crise do que o mundo rico.

A diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, demonstrou nesta sexta-feira particular preocupação com os mercados emergentes, que, segundo ela, precisarão de mais de 2,5 trilhões de dólares para lidar com a crise.

Além disso, o mercado segue sem bases para avaliar os efeitos da crise. “A profundidade e a duração da queda econômica e do mercado permanecem altamente incertas devido à falta de padrões históricos apropriados para modelar as dinâmicas macro”, disse o Goldman Sachs em nota.

O banco espera que o PIB do Brasil contraia 3,4% em 2020, com a Selic, o juro básico, descendo a 3,00% (ante os atuais 3,75%). Quanto menor o juro, menos atrativo para o estrangeiro é o investimento em renda fixa no Brasil em comparação a outros mercados, o que prejudica a expectativa de ingresso de capital no país.

O dólar à vista BRBY> fechou esta sexta em alta de 2,22%, a 5,1066 reais na venda. Durante os negócios, chegou a 5,1291 reais.

No acumulado da semana, a cotação ganhou 1,58%. Em seis semanas consecutivas de alta, o dólar disparou 18,73%.

Na B3, o dólar futuro de maior liquidez se apreciava 1,51% nesta sessão, a 5,0980 reais, às 17h23.

Contra uma cesta de moedas do G10 —que inclui as divisas da zona do euro, Japão e Canadá—, o dólar caía 1%. A Câmara dos EUA aprovou o pacote histórico de 2,2 trilhões de dólares para ajudar a economia a enfrentar a crise do coronavírus. Junto com outras medidas, a ação reforça perspectiva de liquidez no mundo.