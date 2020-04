Dólar começa abril em novo recorde acima de R$5,26; dispara 31% em 2020

22/06/2017 REUTERS/Thomas White

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar começou o segundo trimestre da mesma forma que terminou o primeiro —em forte alta— e bateu novos recordes históricos nominais ante o real nesta quarta-feira, amparado pela busca por refúgio num 1º de abril bastante negativo para as praças financeiras globais ainda por incertezas sobre o coronavírus.

O dólar à vista fechou com valorização de 1,29%, a 5,2613 reais na venda, superando com folga o recorde anterior (de 5,1993 reais alcançado em 18 de março).

Durante os negócios, a cotação foi a 5,2756 reais na venda, nova máxima histórica nominal intradiária.

Com os ganhos desta quarta, a valorização do dólar no ano cruzou a linha dos 30%, estando mais precisamente em 31,11%.

O real é a moeda que mais cai ante o dólar em 2020 numa lista de 34 pares da divisa dos EUA.

Na B3, o dólar futuro de maior liquidez tinha apreciação de 1,12% no dia, a 5,2735 reais, às 17h07.

Por José de Castro