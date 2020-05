Dólar cai 1,2% e fecha na mínima em 2 semanas ante real com exterior positivo

07/05/2004. REUTERS/Bruno Domingos

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar fechou em queda de mais de 1% e no menor patamar em duas semanas ante o real nesta quarta-feira, com as operações locais captando o bom humor externo com esperanças de estímulos e de reabertura das economias.

O dólar à vista caiu 1,23%, a 5,6902 reais na venda, mínima desde o último dia 5 (5,5902 reais).

Na B3, o dólar futuro tinha queda de 1,34%, a 5,6860 reais, às 17h06.

No exterior, um índice do dólar contra uma cesta de moedas cedia 0,36%, enquanto moedas peso mexicano e rand sul-africano —“proxies” da demanda global por risco— saltavam 2,3% na sessão.

Por José de Castro