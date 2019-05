Mercado corrige excessos no câmbio e derruba dólar abaixo de R$4

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar teve firme queda nesta quarta-feira e fechou abaixo dos 4 reais pela primeira vez em cerca de duas semanas, em meio a uma intensa redução de posições pessimistas no mercado de câmbio brasileiro diante de sinais favoráveis à reforma da Previdência.

REUTERS/Ricardo Moraes

O real teve o melhor desempenho entre as principais moedas nesta sessão.

O dólar à vista BRBY caiu 1,20%, a 3,9761 reais na venda.

É o menor patamar para um encerramento desde 14 de maio (3,9758 reais).

A desvalorização é a mais intensa desde 21 de maio (-1,39%).

Na B3, o dólar futuro DOLc1 cedia 1,35%, para 3,9720 reais.

O dólar passou nove sessões consecutivas fechando acima de 4 reais. A última vez que a cotação havia terminado uma sessão abaixo desse nível fora em 15 de maio (3,9962 reais).

“Há claramente um ‘short squeeze’ no câmbio. O real vinha depreciando muito mais que os pares. Agora a mão inverteu, pelo menos por ora”, disse Roberto Campos, gestor sênior de câmbio na Absolute Investimentos.

O “short squeeze” acontece quando a intensa variação de um ativo força investidores posicionados de forma contrária a inverter a direção com o objetivo de reduzir perdas. No caso do real, investidores que estavam apostando na depreciação da moeda brasileira precisaram comprá-la (vender dólar) rapidamente para evitar ainda mais prejuízos.

A agenda do Banco Central sobre conversibilidade do real deu respaldo ao ambiente vendedor de dólares, de acordo com operadores.

Analistas já vinham alertando que o câmbio era o ativo mais propenso a uma correção pronunciada, uma vez que ficou para trás mesmo no momento mais benigno para o mercado brasileiro neste ano, entre o fim de janeiro e início de fevereiro.

Dado que o estrangeiro tem evitado novas posições no mercado local, a leitura é que o ajuste na taxa de câmbio nesta semana seja liderado sobretudo por locais.

E números da B3 endossam essa percepção, já que os agentes domésticos foram os que mais pioraram as expectativas para o real, cujos excessos estariam sendo revertidos agora.

Fundos locais compraram, em termos líquidos, 6,5 bilhões de dólares neste ano, considerando contratos de dólar futuro, swap cambial e cupom cambial. No mesmo período, os estrangeiros também elevaram o “hedge” via câmbio, mas em menor magnitude: 2,5 bilhões de dólares.

Ou seja, um total de 9 bilhões de dólares foi tomado em conjunto por esses dois grupos de investidores. Em 2019, o dólar BRBY acumula alta de cerca de 2,5% ante o real.

“Movimentos de manada, como o que parece ser agora, podem se esgotar rapidamente. Então o dólar segue sob risco de alta”, ponderou Campos, da Absolute.