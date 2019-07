Dólar bate mínima em 5 meses ante real com expectativa de corte de juros nos EUA

REUTERS/Ricardo Moraes

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar fechou no menor nível em cinco meses ante o real nesta quinta-feira, com investidores se desfazendo da moeda norte-americana em meio a maiores expectativas de que o Federal Reserve cortará juros de forma mais contundente no fim do mês.

O real esteve entre as moedas de melhor desempenho na sessão.

O dólar à vista caiu 0,86%, a 3,7293 reais na venda.

É o menor patamar de fechamento desde 20 de fevereiro (3,728 reais).

No exterior, o índice, que mede o valor do dólar frente a uma cesta de divisas, cedia 0,52%.

