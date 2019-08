Dólar fecha em queda após superar R$4, com alívio em tensão externa; volatilidade segue alta

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar fechou em queda ante o real nesta terça-feira, depois de superar os 4 reais mais cedo, com as operações domésticas captando o alívio externo depois de o adiamento de tarifas dos Estados Unidos contra produtos chineses sinalizar algum arrefecimento nas tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo.

REUTERS/Ricardo Moraes

No mercado futuro, o ajuste de baixa no dólar veio acompanhado de forte volume de negócios. Por volta de 17h20, cerca de 520 mil contratos para o dólar futuro de maior liquidez já haviam trocado de mãos, o que torna esta sessão a mais agitada desde 17 de maio (557.395 contratos).

O dólar futuro cedia 0,51%, a 3,9715 reais. As operações com derivativos na B3 se encerram às 18h (de Brasília).

Já no mercado à vista, com negócios finalizados às 17h, o dólar caiu 0,42%, a 3,9669 reais na venda.

Na máxima, alcançada por volta de 10h30, a cotação bateu 4,0133 reais.

Mas imediatamente o dólar virou e passou a cair, após notícia de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adiou a imposição de tarifas sobre alguns produtos chineses, que inicialmente passariam a valer em setembro.

“Acho que poderemos entrar numa trégua comercial a partir de agora”, disse a estrategista de câmbio do Banco Ourinvest, Fernanda Consorte. Segundo ela, o dólar pode voltar a operar entre 3,80 reais e 3,90 reais até o fim do ano. “As mínimas do começo do ano foram movimentos de ‘lua de mel’. Acho que ainda não voltamos para lá”, completou.

A mínima do dólar no ano foi atingida em 31 de janeiro, quando fechou em 3,6588 reais. Em 18 de julho, a cotação terminou em 3,7293 reais, mínima mais recente.

Pesquisa do BofA mostrou gestores levemente menos positivos com o real, com 66% trabalhando com uma cotação do dólar a 3,80 reais no final do ano, contra 84% na pesquisa anterior. E aumentou a parcela que vê a divisa entre 3,81 e 4 reais.

Economistas de forma geral preveem taxa de câmbio de 3,80 ao fim deste ano, conforme a mais recente pesquisa Focus do Banco Central.

Apesar do alívio na taxa de câmbio nesta sessão, a volatilidade seguiu elevada. A taxa implícita para três meses ficou na casa de 12,5%, perto das máximas desde 10 de julho. Ou seja, o mercado ainda prevê intenso vaivém no câmbio no curto prazo.