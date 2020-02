Dólar bate novo recorde e tem fevereiro mais forte em 5 anos

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar bateu novo recorde histórico nominal de fechamento nesta sexta-feira e chegou a superar 4,51 reais na máxima do pregão, mas terminou o dia mais perto das mínimas, acompanhando a melhora de sinal em Nova York e no Ibovespa após o chairman do Federal Reserve dizer que o banco central dos Estados Unidos está pronto para proteger a economia dos EUA.

Ainda assim, fevereiro termina marcado por recordes sequenciais para a moeda norte-americana no Brasil. O dólar teve a maior alta para o mês de fevereiro desde 2015 e, nesta sexta, engatou a oitava sessão consecutiva de ganhos —mais longa sequência desde 2005.

O câmbio foi impactado pela percepção maior de risco no mundo por causa da epidemia de coronavírus. Do lado doméstico, piora nas expectativas para a economia, maiores chances de novos cortes de juros, entendimento de que o governo e o Banco Central desejam um dólar mais apreciado e ruídos políticos colaboraram para uma nova e expressiva alta do dólar.

O dólar à vista fechou esta sexta-feira com valorização de 0,13%, a 4,4811 reais na venda, nova máxima histórica nominal para um encerramento. Durante os negócios, a divisa foi a 4,5150 reais, novo pico intradiário.

Na semana, a cotação saltou 2,00%, depois de ter subido 2,14% na semana anterior.

Em fevereiro, o dólar avançou 4,56%, maior alta para o mês desde 2015 (+6,19%). Em janeiro de 2020, a moeda já havia disparado 6,80%.

No acumulado de 2020, o dólar tem alta de 11,67%. Dentre 33 rivais, apenas contra o rand sul-africano o dólar sobe mais no período (+12,00%).