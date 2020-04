Dólar tem maior queda semanal em mais de um ano após Fed

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar fechou em baixa pela quarta sessão consecutiva nesta quinta-feira e acumulou a maior desvalorização semanal em mais de um ano, com os negócios ainda refletindo dia de enfraquecimento global da divisa em meio a apetite por risco.

“A queda da moeda americana é reflexo, principalmente, do anúncio do Fed de novas medidas para a injeção de liquidez no mercado”, disse a Elite Investimentos em nota.

O Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos, apresentou nesta quinta-feira um esforço amplo de 2,3 trilhões de dólares para ajudar os governos locais e pequenas e médias empresas.

O chairman da instituição, Jerome Powell, disse posteriormente que o banco continuará a usar todas as ferramentas à sua disposição até que a economia dos Estados Unidos comece a se recuperar totalmente dos danos causados ​​pelo surto de coronavírus.

O BC dos EUA já anunciou uma série de medidas para aumentar a liquidez nos mercados globais, tentando fazer frente à escalada do dólar que nas últimas semanas impôs duras perdas a várias moedas, sobretudo as emergentes.

Dan Kawa, sócio da TAG Investimentos, acredita que a tendência nos BCs é o anúncio de medidas de liquidez em vez de mais cortes de juros. “Acho que o Brasil caminha na mesma direção”, afirmou.

Parte da depreciação do real neste ano é atribuída à queda constante nas taxas de juros, que tornam menos atrativas aplicações na renda fixa brasileira, prejudicando o cenário para entrada de recursos para portfólio.

No ano até 3 de abril, o fluxo cambial está negativo em 13,079 bilhões de dólares, uma diferença significativa em relação ao saldo positivo de 2,729 bilhões de um ano antes.

O dólar à vista terminou esta quinta-feira em baixa de 1,02%, a 5,0906 reais na venda. É a primeira vez desde dezembro do ano passado que a divisa recua por quatro pregões seguidos.

Na semana, a cotação cedeu 4,42%, maior queda desde a semana finda em 4 de janeiro de 2019 (-4,61%).

Na B3, o dólar futuro tinha baixa de 0,32%, a 5,1140 reais.

No exterior, o índice do dólar frente a uma cesta de moedas caía 0,6%. A moeda cedia entre 1% e 2,1% contra divisas de risco como dólar australiano, peso mexicano, rand sul-africano e lira turca.