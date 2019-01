Dólar tem leves oscilações ante real com exterior após Powell reforçar paciência do Fed sobre juros

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar registrava leves oscilações ante o real nesta sexta-feira, monitorando a trajetória da divisa norte-americana no exterior um dia depois de o chairman do Federal Reserve, Jerome Powell, reiterar que o banco central dos Estados Unidos será paciente em suas decisões sobre a trajetória de aumento de juros no país.

REUTERS/Ricardo Moraes

Às 10:15, o dólar BRBY avançava 0,02 por cento, a 3,7098 reais na venda, depois de terminar a sessão anterior em alta de 0,58 por cento, a 3,7091 reais. O dólar futuro DOLc1 tinha queda de cerca de 0,10 por cento.

“O aumento gradual de juros nos Estados Unidos pode ser interrompido a qualquer momento”, destacou o diretor da assessoria de câmbio FB Capital, Fernando Bergallo, ao destacar o efeito positivo da comunicação recente do banco central norte-americano.

Na véspera, Powell mais uma vez indicou que o Fed terá paciência em relação à política monetária ao destacar que não existe plano para a trajetória futura do aumento de juros.

Segundo ele, a perspectiva de duas altas de juros indicada no encontro de política monetária de dezembro estava condicionada a uma perspectiva muito forte para 2019. Powell ponderou, no entanto, que “essa perspectiva ainda pode acontecer”, embora o Fed não tenha um caminho preestabelecido para as taxas.

As expectativas positivas com as negociações entre EUA e China também ajudavam a busca pelo risco no mercado global nesta sessão. Autoridades norte-americanas esperam que o principal negociador comercial da China visite Washington neste mês, sinalizando que discussões de alto nível devem acontecer após as conversas desta semana entre autoridades de nível intermediário em Pequim.

O dólar operava em queda ante a cesta de moedas .DXY e também ante divisas de emergentes, como o peso chileno CLP= e o rand sul-africano ZAR=.

Internamente, os investidores também digeriam o noticiário sobre as negociações do governo para suas propostas de ajuste fiscal.

“Estamos tendo uma precificação positiva do provável ajuste fiscal”, destacou Bergallo, para quem as notícias de uma possível proposta de reforma da Previdência mais dura tem agradado.

“Mas o dólar pode ir até 3,60 reais, no máximo, até fevereiro. Além, só quando a matéria estiver pautada no Congresso”, avaliou, ao citar como positivo ainda o aval do governo para o acordo Embraer-Boeing, já que mostra seu viés liberal.

O governo decidiu não exercer seu poder de veto, abrindo caminho para a aliança de 5,3 bilhões de dólares da Embraer (EMBR3.SA) com a Boeing (BA.N).

A moeda norte-americana, no entanto, tinha uma pressão de alta ainda por conta de um forte fluxo de saída que já içou a moeda na véspera.

O Banco Central realiza nesta sessão leilão de até 13,4 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares para rolagem do vencimento de dezembro, no total de 13,398 bilhões de dólares.

Se mantiver essa oferta diária e vendê-la até o final do mês, terá feito a rolagem integral.