Dólar recua ante real após parecer favorável à Previdência na CCJ e monitorando exterior

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar recuava ante o real nesta quarta-feira, após parecer favorável do relator à reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, e monitorando dia de agenda cheia no exterior.

Às 10:19, o dólar recuava 0,23 por cento, a 3,8452 reais na venda

Na véspera, a moeda fechou em alta de 0,13 por cento, a 3,8542 reais na venda.

O dólar futuro caía por volta de 0,15 por cento.

O relator da Previdência na CCJ, deputado Delegado Marcelo Freitas (PSL-MG), apresentou um parecer favorável à proposta encaminhada pelo governo, mas recomendou que sejam feitos “ajustes” na técnica legislativa e pediu que o mérito seja analisado com “profundidade” para verificar a “conveniência” e a “justiça” das novas regras.

Após mais uma sessão tumultuada no colegiado, o texto voltará a ser discutido a partir da próxima segunda-feira para ser votado até 17 de abril.

“Mesmo com todas as fichas sendo direcionadas na aprovação da reforma, a apreensão fica por conta da sua essência. Resumindo, o objetivo de uma economia de 1 trilhão de reais em 10 anos será ou não alcançado?”, ponderou em nota o operador de câmbio da Advanced Corretora Alessandro Faganello.

Ainda na noite de terça-feira, o governo aprovou um pagamento de 9,058 bilhões de dólares à Petrobras na renegociação da cessão onerosa.

Em meio a dificuldades fiscais, o governo deverá usar parte dos recursos arrecadados com o leilão do excedente do contrato da cessão onerosa, previsto para 28 de outubro, para pagar os montantes da renegociação à Petrobras.

No exterior, o apetite por risco que predominava nos últimos pregões se esvaiu depois que o Fundo Monetário Internacional (FMI) cortou suas projeções de crescimento global na véspera e com tensões comerciais renovadas entre Estados Unidos e Europa.

Tendo esse cenário como pano de fundo, investidores voltam as atenções nesta quarta-feira para a decisão do Banco Central Europeu, que manteve a política monetária e orientação apesar da forte desaceleração no crescimento econômico do bloco.

O mercado aguarda ainda a divulgação da ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve, às 15h.

“Com poucas novidades esperadas para o curto prazo, as dúvidas se referem aos detalhes que as autoridades podem fornecer sobre as perspectivas de médio e longo prazo”, explicaram economistas da XP Investimentos em nota, referindo-se às reuniões dos bancos centrais.

O Banco Central realiza nesta sessão leilão de até 5,350 mil swaps cambiais tradicionais, correspondentes à venda futura de dólares, para rolagem do vencimento de maio, no total de 5,343 bilhões de dólares.

Por Laís Martins