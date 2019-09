Dois voos são desviados de Dubai devido à suspeita de drones

DUBAI (Reuters) - Dois voos foram desviados do aeroporto internacional de Dubai neste domingo por causa da suspeita da presença de drones em atividade, informou a operadora do local, que teve a segunda interrupção do tipo neste ano.

As chegadas foram interrompidas por cerca de 15 minutos, disse um porta-voz da Dubai Airports, dona e gestora do aeroporto mais movimentado do mundo em viagens internacionais.

“Um drone foi visto em uma área próxima ao aeroporto”, disse em comunicado o gabinete de comunicação de Dubai, lembrando também que o uso de drones perto de aeroportos é proibido.

O gabinete de imprensa dos Emirados Árabes Unidos (EAU) não respondeu de imediato a um pedido de comentário.

Em fevereiro, as autoridades também interromperam as decolagens no Aeroporto Internacional de Dubai devido à suspeita da presença de drones.

A Dubai Airports responsabilizou no passado a incursão de usuários recreativos de drones mal informados sobre a lei ou sobre a proximidade com aeronaves comerciais.

Em julho de 2018, os EAU negaram notícias de que o movimento dos Houthi, aliado do Irã no Iêmen, tivesse atacado o aeroporto de Abu Dabi com um drone, afirmando que as operações continuavam normalmente.

Os EAU são os principais aliados em uma coalizão liderada pela Arábia Saudita, que luta contra os Houthi no Iêmen há mais de quatro anos.

Na quarta-feira, os Houthi disseram ter dezenas de alvos nos EAU “ao alcance de nossa mira... e que podem ser atacados a qualquer momento”.

A declaração ocorre após os Houthi terem assumido a responsabilidade por um ataque feito com mísseis de e drones contra duas instalações petrolíferas sauditas em 14 de setembro, o que reduziu pela metade a produção de petróleo do país.

Riad afirmou que o ataque não poderia ter partido do Iêmen e, junto com o Washington, responsabilizou o Irã.

Em dezembro, grandes interrupções nas operações ocorreram no aeroporto de Gatwick, em Londres, após drones terem sido avistados próximos ao espaço aéreo.

