PERSPECTIVAS A.LATINA-Comentarios y proyecciones sobre la economía de la región

30 abr (Reuters) - Las economías de la región buscan sacudirse en el segundo trimestre de un débil inicio de año, en medio de las esperanzas por un término en el corto plazo de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y temores por la desaceleración económica global.

A continuación, algunos comentarios y proyecciones recientes de analistas que siguen a las economías latinoamericanas:

BRASIL

ITAÚ BBA - REFORMA PENSIONES

“La reforma implica ahorros de alrededor de 1,25 billones de reales en 10 años entre 2020 y 2029, o un resultado primario de alrededor de 2,5 puntos porcentuales más en 2027, comparado con el escenario sin reformas (...) Esperamos que se aprueba una reforma con un impacto fiscal de 50 por ciento a 75 por ciento en relación con la propuesta enviada por el Gobierno, es decir, con ahorros de 670.000-900.000 millones de reales en 10 años y un resultado primario de entre 1,4 puntos porcentuales y 1,9 puntos porcentuales de mayor PIB en 2027, después de la eliminación de cambios en pensiones rurales, el programa de beneficios sociales y el tiempo mínimo de contribución, además de los cambios en las reglas de transición”.

MÉXICO

CITIBANAMEX - ACTIVIDAD ECONÓMICA

“Las cifras de IGAE (actividad económica) durante el período de enero-febrero confirman nuestra estimación de una disminución trimestral desestacionalizada de 0,1 por ciento para el PIB durante el primer trimestre de 2019. La tendencia tanto para la producción industrial como para el sector de servicios indica que la desaceleración es generalizada. También los datos a marzo de ventas minoristas, exportaciones no petroleras, creación de empleos y tasa de desempleo apuntan en esa dirección. En este sentido, estimamos que en el primer trimestre de 2019 el PIB registró una disminución trimestral desestacionalizada de 0,1 por ciento (desde un crecimiento de 0,2 por ciento en el cuarto trimestre 2018) y un crecimiento anual de 1,6 por ciento en la serie sin desestacionalizar (desde 1,7 por ciento durante el cuarto trimestre 2018)”.

ARGENTINA

GOLDMAN SACHS - INTERVENCIÓN CAMBIARIA DE BANCO CENTRAL

“Con estas modificaciones al régimen de tipo de cambio el BCRA será capaz de reducir la base monetaria vía intervención dentro de la Zona de No Intervención y contraerá la base monetaria por una cantidad mayor cuando la debilidad (de la paridad) ARS/USD se mueva por sobre el límite superior de la Zona de No Intervención. Finalmente, el BCRA reiteró que, hasta junio de 2019 no comprará dólares del mercado si la paridad ARS/USD se fortalezca por debajo del límite inferior de la Zona de No Intervención de 39,755 pesos por dólar. En nuestra evaluación el cambio desde una intervención basada en reglas estrictas y limitada en el mercado de divisas a una intervención discrecional y abierta puede contribuir a reducir la volatilidad en el mercado de tipo de cambio, pero la efectividad en la nueva estrategia está contenida por la limitada cantidad de reservas disponibles para la intervención y probablemente también por limitaciones/restricciones establecidas bajo el programa del FMI”.

COLOMBIA

SANTANDER - POLÍTICA MONETARIA

“La reunión de política monetaria de abril mostró que el BanRep continúan en un modo de esperar y ver y mantendrá la tasa de interés en el lado expansivo lo más que pueda para impulsar la actividad económica que aún marcha por debajo del potencial. La inflación y las expectativas de inflación bajo control ayudan al BanRep a mantener la tasa de política monetaria en el lado expansivo. Adicionalmente, pese a la reciente depreciación del peso colombiano, la transferencia del tipo de cambio ha sido baja y la inflación de bienes transables está por debajo del 2 por ciento interanual. Por lo tanto, la reciente depreciación del peso no es motivo de preocupación para BanRep. Seguimos pensando que BanRep mantendrá estable la tasa de política monetaria hasta el cuarto trimestre de 2019”.

Reporte de Manuel Farías, reporte adicional de Walter Bianchi en Buenos Aires, Editado por Gabriela Donoso