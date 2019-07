PERSPECTIVAS AMÉRICA LATINA-Comentarios y proyecciones sobre la economía de la región

3 jul (Reuters) - Las economías de América Latina ingresan en el segundo semestre del año enfrentando las incertidumbres sobre los posibles desarrollos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, además de los futuras medidas en relación a la política monetaria de los principales bancos centrales del mundo.

A continuación, algunos comentarios y proyecciones recientes de analistas que siguen a las economías de la región:

MÉXICO

BANORTE - CRECIMIENTO

“Seguimos creyendo que la moderación del crecimiento en Estados Unidos probablemente esté impactando en términos de la posibilidad de enviar más recursos. Sin embargo, los migrantes actualmente empleados podrían tratar de enviar más ante un mayor riesgo de ser deportados, lo cual sería positivo para el flujo. Si bien es difícil cuantificar el efecto neto de estas fuerzas creemos que será ligeramente negativo, limitando así el ritmo de avance. En conclusión, reiteramos nuestra expectativa de que el ritmo de expansión será más bajo que el año pasado. No obstante e incluso considerando lo anterior, no anticipamos una contracción a menos que Estados Unidos entre en recesión, lo cual no es nuestro escenario base a pesar de que su probabilidad ha aumentado ante el escalamiento en las tensiones comerciales y geopolíticas a nivel global”.

ARGENTINA

DELPHOS INVESTMENT - INFLACIÓN

“En junio podría esperarse convergencia hacia niveles de inflación mensual entre 2,6%/2,9%, en línea con los observados antes de la depreciación de febrero-abril. El esquema monetario vigente podría favorecer una desaceleración”.

CHILE

BICE INVERSIONES - TASA DE INTERÉS

“La baja de 50 puntos básicos la TPM (Tasa de política monetaria) a niveles de 2,50%, que sorprendió al consenso, estimamos que estuvo vinculado tanto a factores asociados a la desaceleración económica como a la revisión de los parámetros estructurales del Banco Central de Chile (como el crecimiento potencial). En términos de perspectivas, creemos que la evolución futura de la tasa de instancia dependerá del comportamiento de las expectativas de inflación del mercado, las cuales aún apuntan a una trayectoria inserta en el rango meta de la autoridad. Así, estimamos que en el escenario más probable la TPM se mantendría en su valor actual por un tiempo prolongado”.

Reporte de Manuel Farías, Con contribución de Fabián Cambero en Santiago, Miguel Ángel Gutiérrez en Ciudad de México y Jorge Otaola en Buenos Aires