Como una "plaga de Egipto": granjas, hoteles y teatros argentinos sufren el coronavirus

BUENOS AIRES, 19 mar (Reuters) - Argentina, que sufre una recesión y una crisis de deuda, no estaba bien preparada para el cierre de fronteras y la suspensión de viajes de larga distancia, medidas que se tomaron para frenar la pandemia del coronavirus, y ha afectado a negocios como el de la hotelera local Patricia Durán.

Las reservas han caído en los dos hoteles de Durán en la provincia norteña de Misiones, donde están las famosas Cataratas del Iguazú.

“Esto es como una plaga de Egipto”, dijo a Reuters Durán, quien es también presidenta de la Cámara de Turismo provincial.

“Pasamos de una ocupación del 70-80% a cero: los hoteles están vacíos, la actividad turística murió”, señaló.

El impacto económico del coronavirus se está sintiendo en todo el mundo, pero Argentina es especialmente vulnerable: está batallando para reestructurar más de 110.000 millones de dólares de deuda externa con acreedores privados y el Fondo Monetario Internacional (FMI), la que el país dice que solo podrá pagar cuando vuelva a crecer.

Los economistas ahora están bajando sus perspectivas para la economía de Argentina, que ya se esperaba que cerrara el 2020 con una contracción por tercer año consecutivo. Credit Suisse ahora estima una contracción de un 2,6% para el país, comparado con un pronóstico anterior de una caída del 1%.

El Gobierno de Argentina implementó el martes medidas para impulsar la economía, pero tiene un menor margen de maniobra porque sus reservas son escasas, ya que las usó para el pago de deuda y para apuntalar la moneda local.

Martín Vauthier, de la consultora económica local Eco Go, dijo que era demasiado pronto para predecir cómo la pandemia dañaría economía que su efecto dependerá de la gravedad de las medidas que tome el Gobierno para controlar la propagación del virus.

“Cuánto más duras se hagan (las medidas del Gobierno), mayor será el impacto en la economía”, señaló Vauthier.

ARTE Y MATERIAS PRIMAS

La caída del precio de las materias primas también golpeó a Argentina, principal país proveedor mundial de soja procesada, y ha visto algunas interrupciones en los puertos desde donde se envían suministros hacia Asia y Medio Oriente.

“Hoy por hoy, las primeras complicaciones serían la baja de precios en todas las bolsas en todos lados”, dijo Juan Granero, un productor agrícola de la provincia de Buenos Aires.

Granero mencionó la caída del precio de la soja a unos 200 dólares la tonelada desde los 240 dólares hace unas semanas.

En Mendoza, el corazón de la región vitivinícola de Argentina, la dramática caída del turismo ha dejado vacías a algunas bodegas mientras que otras han cerrado sus puertas.

“Obviamente, las personas no están viniendo”, dijo José Alberto Zuccardi, de la bodega Zuccadi.

El sector ya se había visto afectado por el débil consumo interno en los últimos años.

“Es motivo de gran preocupación, no hay cómo minimizar el gran efecto de esto”, dijo Zuccardi.

Los artistas también están siendo golpeados, incluidos los bailarines del famoso tango argentino, que se han visto obligados a cancelar espectáculos y clases, y los actores se han quedado sin obras.

“Hoy, los artistas que viven de dar shows y clases no pueden hacerlo, por ende no cobran”, dijo Franco Arnoni, un actor de 25 años y miembro de la compañía de teatro comunitaria Las Catalinas en Buenos Aires.

“Imaginate cuando pasen dos, tres, cuatro semanas de cuarentena y ya no nos alcance para comer o para pagar el alquiler. Muchas personas de la comunidad artística cuando pasa esto van cantar al subte. Y hoy ¿a quién le canta esa gente? Es un sustento que hoy no tienen, porque no tienen a quién cantarle”, agregó.

En Misiones, Durán dijo muchos dueños de hoteles esperaban ansiosos las medidas oficiales para decidir qué hacer.

“Ya hay muchos hoteles que piensan en cerrar porque no es posible recuperarse de esto”, explicó. (Con reporte adicional de Marina Lammertyn Editado por Walter Bianchi)